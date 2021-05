Vissa Record degli 800

Nuovo Record Regionale Assoluto

31 Maggio 2021, Sinta per gli amici, 25enne di Bertiolo di origini etiopi attualmente all'Università negli Stati Uniti, il 29 maggio a Jacksonville in Florida ha corso glistabilendo il. Cresciuta nella Atletica 2000 Codroipo dove è rimasta dal 2009 al 2015 è poi passata dal 2016 al 2020 alla Valsugana Trentino per poi approdare quest'anno alla corte di Ezio Rover in quel di Brugnera. Il vecchio Record apparteneva dal 17 luglio 2016 ad un altra atleta di origini africane (Sierra Leone) cresciuta a Trieste, Joyce Mattagliano con 2'04"73 che per vostra informazione ha appena messo al mondo un bambino ed è già quasi pronta a rientrare alle gare. E' il settimo Record Regionale Assoluto del 2021 dopo i 200 indoor di Messina, i 60 indoor della Berton, il Triplo indoor ed outdoor di Biasutti, i 10.000 Marcia di Brigante ed i 100 Hs della Carmassi : alla faccia del Covid!