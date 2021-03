Visintini alla 24 Ore

29 Marzo 2021Impresa di Marco Visintini tra sabato e domenica scorsi a Biella in occasione dei Campionati Italiani della 24 ore. Il cormonese, 45 anni, in forza alla Aldo Moro Paluzza ha portato a casa il Titolo Assoluto percorrendo 245 km. e 193 metri. Questa specialità massacrante ci aveva già dato grandi soddisfazioni in un recente passato con il codroipese Ivan Cudin che dal 2010 detiene il Record Italiano con 263 km. e 841 metri su strada ed addirittura 266,702 in pista nel 2013 a Taiwan. Grande ed inaspettata soddisfazione per la nostra Atletica che miete successi in tutte le specialità e categorie.