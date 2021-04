Variazione Orario Meeting 11 Aprile

07 Aprile 2021Ilriunitosi ieri Martedì 6 aprile riguardo alla Manifestazione di Apertura del 11 aprile ha stabilito, oltre alla, l'introduzione di una tassa di Iscrizione ad Atleta pari a 2 € per i Cadetti e 3 € per gli Assoluti. Per evitare assembramenti, come previsto dalle normative anti-covid, il versamento dovrà essere effettuato dalle Società mediante bonifico bancario al Comitato Provinciale di Trieste (IT16D0533602204000040202832) sulla base degli Atleti confermati on line.Si noti che il programma orario è, come sempre, provvisorio e diventerà definito a valle della chiusura delle iscrizioni.