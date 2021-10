Ultima Prova Trofeo Modena

17 Ottobre 2021

E' Udine ad ospitare la 7^ed ultima prova del Trofeo Modena al Dal Dan di Paderno le cui condizioni sono al limite della sopravvivenza. Per fortuna l'inizio dei lavori di rifacimento è prossimo e nel 2022 potremo nuovamente disporre in pieno di un impianto strategico per l'Atletica Regionale.

Al sabato, riservato agli Esordienti, è andata in scena una interessante anteprima con il Martello per tutte le categorie dove abbiamo registrato un unico PB ad opera di Francesca Monai Cadetta della Libertas Tolmezzo con 32,85, season best. Sempre ad alto livello i due junior Davide Vattolo (66,23) e Alessandro Feruglio (65,30), l'Allievo Eric Tavano (59,33) ed il Cadetto Tommaso Pozzato (48,89). Bene anche l'Allieva Rachele Dentesani con 43,70: tutti del Malignani.

Alla Domenica è stata la volta dei Ragazzi e dei Cadetti senza grandi acuti eccezion fatta per la Ragazza sacilese Sofia Tonon che alla prima gara di Lungo si porta in testa alla graduatoria stagionale con 4,62 spodestando la compagna di squadra Ilaria Dardengo che a giugno era planata a 4,51. Sempre vincente Giuliano Di Nuzzo della Libertas Mereto nel vortex con 54,94 a poco più di un metro dal suo recente PB di 56,12.

Nei Cadetti citiamo Riccardo Morena dell'Atl.Gorizia vincitore degli 80 per un solo centesimo su Francesco Cariola della Libertas Grions e Remanzacco (9"71 a 9"72) ed Alessandro Del Sant della Libertas Sacile con 12,50 di Triplo. Al femminile Rebecca Rinaldi dell'Atl.Brugnera batte sugli 80 la favorita Valentina Lucchese (10"21 a 10"34) ed il Giavellotto che vede la sconfitta della leader stagionale Sofia Violati Tescari (30,04) ad opera di Eva Hope del Malignani che si migliora sino a 33,40.

La stagione volge al termine e qualcuno ha già iniziato la preparazione invernale: è quindi normale che non ci si possano aspettare grandi risultati. Per quanto riguarda la Pista mancano solo le staffette di Trieste del 23 ed il Trofeo Halloween di Marcia a Gorizia il 30.



Guarda Tutti i Risutati da Udine: 7^Prova Trofeo Modena