Tutto Esaurito a Majano

13 Giugno 2021Alla 1^prova del tradizionaleorganizzato dalla Libertas Majano con la collaborazione del CP Libertas di Udine erano veramente in tanti.hanno affollato la pista e le pedane dello Stadio Comunale "Arturo Verza" alla presenza del Sindaco Raffaella Paladin che è sempre molto vicina all'Atletica. Speriamo che pian piano la quantità si trasformi qualità dopo due stagioni anomale per le note vicende pandemiche.Tecnicamente le cose migliori le hanno offerte i Cadetti con Davide Comarin della Sport Academy Staranzano che si aggiudica i 300 in 37"18 ed i 100 Hs in 13"84 e Thomas Cafagna della Sortiamo Trieste che scende sui 1000 a 3'42"29 conducendo la gara sin dal primo metro, Bello il Triplo dove Biagio Pantarotto del Malignani con 11,45 precede di un solo cm. Alessandro Del Sant della Libertas Sacile. Alessandro Sturman della Trieste Trasporti con 39,70 non ha problemi nel Disco ma i fatidici 40 m. sembrano stregati.Mella pari categoria femminile Teresa Rossi della Trieste Trasporti gioisce per pochi istanti dopo il 12"34 sugli 80 Hs ma poi arriva la notizia che il vento spirava a + 2.3.

Alle sue spalle un'ottima Eva Hope del Malignani con 13"03, ovviamente sempre ventoso. Vittorie "normali" nei 300 per Carlotta De Caro del Malignani con 42"12 sui 300 e nel Lungo per Linda Virgilio, anche lei del Malignani con 5,00 nel Lungo.



Negli Under 14 maschi citiamo la doppietta di Simone Olivotto dell'Atl.2000 Codroipo unico a scendere sollo gli 8"sui 60 (7"97) oltre a 4,88 di Lungo , l'1'40"09 di Leonardo Cafagna della Sportiamo Trieste sui 600 ed il 13,08 del lignanese Claudio Iacuzzo nel Peso. Bel 60 Ragazze dove Asmaa Hadik, veneta della Keep Moving Udine, batte 8"51 a 8"59 la favorita Matilda Calgaro dei Podisti Cordenons. Le gemelle Blaj dei Podisti Cordenons occupano i primi due posti dei 600 con vittoria di Miriam in 1'47"50. Ultime menzioni per l' 1,37 di Alto della Cuccurullo e per il 45,68 di Vortex della Dreossi.



Le categorie giovanili sono di nuovo in pista sabato a Tolmezzo e domenica a Casarsa per altre sfide all'inseguimento di buoni risultati.





Guarda Tutti i Risultati da Majano: 1^Prova Trofeo Modena