Tronfo di Neka Crippa nella Carsolina

Tris di Ilaria Bruno nelle Junior. Della Pietra 2^Promessa

21 Novembre 2021(In Copertina Nekaget Crippa e Ilaria Bruno)

Nekagenet Crippa, etiope di nascita, trentino di adozione, per 7 anni alla Trieste Atletica e passato quest'anno al Centro Sportivo Esercito, non ha avuto avversari nella Carsolina Cross 2021 di Sgonico, terza prova indicativa per la formazione della squadra italiana che fra tre settimane prenderà il volo per Dublino sede dei Campionati Europei di Corsa Campestre.

Molto interessante il secondo posto nelle Promesse di Samuele Della Pietra, di Cercivento ma in forza alla Trieste Atletica, dietro al lombardo di Bovisio Masciago Luca Alfieri. Certo che un pensierino per Dublino non possiamo esimerci dal farlo!

Non perde un colpo Ilaria Bruno junior dell'Atletica Brugnera: prima a Levico (Tn), prima a Osimo (An) e ancora prima a Sgonico (Ts).

Meglio di così la stagione invernale della cordenonese allenata da Matteo Chiaradia non poteva iniziare.

Per la cronaca negli Junior Uomini si è imposto il Cuneese Elia Mattio, negli Allievi Stefano Benzoni di Clusone, nelle Allieve Serena Frolli di Osimo, nelle Assolute Donne la slovena di Celje Klara Lukan e nelle Promesse Donne la genovese Ludovica Cavalli.

Adesso aspettiamo con ansia le convocazioni che comprenderanno anche le figure significative del nostro mezzofondo che non hanno partecipato alla fase di selezione.

Molte le gare di contorno che hanno portato il numero totale degli Atleti presenti intorno alle 600 unità. Da citare la vittoria nei Cadetti di Thomas Cafagna della Sportiamo e la tripletta dei Podisti Cordenons con Miriam Blaj, Maya Chiarotto e Ingrid Blaj nelle Ragazze.

Per quanto concerne i Master bella volata tra Daniele Galasso (SM35) e Francesco Nadalutti (SM40), entrambi friulani della Sportiamo, con la vittoria assegnata a Galasso, e con Samantha Mattiussi SF35 di Ragogna in forza al Malignani che si impone in modo perentorio tra le Donne.

A tessere le lodi degli organizzatori ci pensa a parte il Presidente: brava Trieste Atletica, i Campionati Italiani del 12 e 13 marzo sono meritati!



Guarda Tutti i Risultati da Sgonico: 47^Carsolina Cross