Trofeo Halloween

30 Ottobre 2021

12^ edizione del Trofeo Halloween di Marcia sul disastrato Campo Fabretto di Gorizia che finalmente sembra sul punto di essere restaurato nella prossima primavera. La gara era anche valida come Campionato Regionale Ragazzi ed è proprio dai Ragazzi che viene il miglior risultato della giornata ad opera del "solito" Leonardo Cafagna che domina in Regione sia nel Mezzofondo che nella Marcia, per non parlare delle Prove Multiple. Il portacolori della Sportiamo di Papà Diego scende sui 2000 Marcia a 10'26"4 e sale al quarto posto all time. Si migliora anche Elia Di Biagio con 11'12"3. Il Titolo Ragazze va a Sofia Le Brum dell'Atletica Monfalcone con 11'19"9 (PB 11'11"55) ed alle sue spalle si migliorano quasi tutte sia pure a debita distanza.

Nei Cadetti dominio di Alessio Coppola della Sportiamo, Bronzo ai Nazionali di Parma, con in buon 24'36"1 sui 5000 mentre nei 3000 Cadette, vinti dalla veneziana Greta Amadio, Veronica Dipasquale del Malignani manca di 4" il Personale con 17'09"3. Nelle categorie assolute Giuseppe Saponaro dell'Atletica Brugnera vince sui 5000 con 25'56"0 davanti allo junior della Trieste Atletica Luigi Reis che con 26'08"6 si migliora di oltre due minuti. Infine i 5000 femminili dove si è imposta la Master bolognese Lucia Battaglia in 27'09"2 davanti a Elena Cinca dell'Atletica Brugnera, che fa lo stagionale con 27'48"2, ed all' Allieva in crescita Lara Barbato in 28'26"4.

Adesso la stagione in Pista è proprio finita. Ci rivedremo a gennaio con le indoor, covid permettendo, e con i lanci. Buona preparazione invernale a tutti.



Guarda Tutti i Risultati da Gorizia: 12°Trofeo Halloween di Marcia