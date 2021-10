Tris Keniano alla Corsa dei Castelli

A Teresa Montrone la gara delle Donne

20 Ottobre 2021(In Copertina Peter Mwaniki Njeru e Panuel Mkungo)

Una bella giornata di sole ha salutato la 5^ edizione della Corsa dei Castelli che unisce con un percorso di 10 km. Miramare a San Giusto. Anche quest'anno Silvia Gianardi e Miche Gamba della Promo Run hanno avuto delle belle soddisfazioni soprattutto in considerazione dell'aspetto benefico nei confronti del Reparto di Terapia Intensiva neonatale dell'Ospedale Burlo Garofolo per il quale è stata raccolta una cifra non indifferente. Tra gara agonistica vera e propria, non competitiva e Family Run quasi 1.200 runners hanno preso parte alla Manifestazione creando un serpentone di colori nella parte occidentale della città.

Tripletta keniana alla fine, anche se composta da Atleti tesserati in Italia. La volata finale tra Peter Mwaniki Njeru (Atl Vomano Teramo) e Panuel Mkungo (Atl.Castello Firenze) si è risolta a favore del primo con il tempo di 29'57", che considerata la parte finale in salita con il "muro" di Via del Monte, non è affatto male. Terzo un po' staccato Solomon Koech (Lib.Livorno). Primo degli italiani il poliziotto delle Fiamme Oro di origini marocchine Yassine Rachik.

Siamo tutti felici per la vittoria al femminile di Teresa Montrone della Alter Atletica Locorotondo (Bari), ma triestina di adozione, che ha preceduto in 39'39" la junior dell'Atletica Brugnera Giulia Pessot e Chiara Pianeta della KM Sport di Verona. Due cose ci piacerebbero: che passasse ad una Società Regionale e che qualche volta gareggiasse anche in Pista. Chissà!

Una notazione: la Promo Run ha inoltrato domanda affinché l'edizione 2022 sia il Campionato Italiano della 10 km. La concorrenza è spietata ma speriamo che l'incredibile aspetto paesaggistico e turistico oltre a quello tecnico possano pesare. In bocca al lupo!



Guarda Tutti i Risultati da Trieste: 5^Corsa dei Castelli