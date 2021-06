Tolmezzo nel vento

21 Giugno 2021Purtroppo un forte vento ha rovinato la festa dellaallo stadio "Ivo D'Orlando" di Tolmezzo. Si era iniziato bene con un interessante gara di Martello per tutte le categorie con gli Junior Alessandro Feruglio Davide Vattolo rispettivamente a 65,29 e 62,80 e Ivan Urlini finalmente oltre i 50 (50,27) oltre all' Allievo Eric Tavano a 61,92. Nelle Allieve Laura Lazzarato è ancora vincente con 57,66 e progrediscono Rachele Dentesani Beatrice Cristante con 42,31 e 39,17 mentre la Salis rimane sui suoi standard (40,31).

In progresso anche il Cadetto Tommaso Pozzato (42,81) e segni di risveglio nelle Cadette sia pure su livelli ancora bassi : Nicoletti 22,34, Gergolet 22,28 e Pecar 20,16.



Alex Melchior del Malignani azzecca l'unico momento con vento regolare e vince gli 80 Cadetti in 9"79 mentre le colleghe femmine viaggiano quasi sempre tra i 3 ed i 4 m/s di vento a favore ed i loro risultati risultano inficiati come il 10"51 della Pezzetta, il 10"53 della Dalla Marta ed il 10"56 della Virgilio. Ricordiamo il 27,51 di Morassi nel Disco, il 4'01"55 della De Caro nei 1200, il 10,29 della Dalla Marta nel Triplo ed il 22,71 della Tambosco nel Disco. Nei Ragazzi da citare l' 11,19 di Di Nuzzo nel Peso, l' 8"44 della Hadik nei 60 ed il 10,84 di Peso della Della Bianca.



Il livello, fatte salve le debite eccezioni, è ancora basso, specialmente nella categoria Ragazzi/e (12 e 13 anni), causa le soste forzate imposte dai Decreti Governativi, ma attualmente ad ogni gara abbiamo un gran numero di partecipanti e dobbiamo avere pazienza : cresceranno non solo fisicamente ma anche qualitativamente. In Atletica non si inventa niente e ci vogliono i tempi tecnici per lavorare.



