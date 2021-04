Test Event Campionati Europei a Tramonti di Sotto

15 Aprile 2021, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Tramonti di Sotto, la Comunità Montana e le Associazioni di Volontariato di Tramonti di Sotto, organizza per domenica 18 aprile 2021 a Tramonti di Sotto (Pn) la manifestazione a carattere nazionale con percorso omologato valida quale Campionato Regionale F.V.G. di Corsa in Montagna Assoluti (Juniores, Promesse e Seniores fino a M34/F34) e Master M/F nonchè come Test-Event per i Campionati Europei di Corsa in Montagna per le categorie Master (EMMTRC) che si terrà in Val Tramontina il 27 Maggio 2021.La manifestazione sarà valida per l’assegnazione in prova unica del titolo regionale F.V.G. di Società Assoluto M/F, Società Master M/F. La gara è, anche, valida come Campionato Triveneto di corsa in montagna riservato alle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige.