Super 800 a Trieste

Nicosia sotto a 1'50". Benissimo Stanissa e Menotti.

23 Maggio 2021(In Copertina Agostino Nicosia e Giada Stanissa)messo in piedi in una settimana ad assegnato all'organizzazione dellain coda ai CdS Cadetti. Lo scopo era quello di mettere alcuni Atleti di punta in condizione di realizzare i minimi per i Campionati Italiani e l'obbiettivo è stato pienamente centrato.Si attendeva la sfida sui 100 tra la Berton e la Bellinazzi ma un vento che soffiava a 2,8 m/s in senso contrario ha rovinato la festa: 11"84 per Giorgia Bellinazzi e 11"93 per Aurora Berton nonostante tutto. Sono stati gli 800 pertanto a godere degli onori della cronaca con Matteo Spanu a consentire, in qualità di lepre di lusso, ad Agostino Nicosia di raggiungere il sogno di una vita e di scendere a 1'49"91. Secondo lo stesso Spanu con 1'52"00 e terzo Alberto Sassetti con 1'55"13. Ben 10 Atleti sotto i 2 minuti!Le Donne non sono da meno con Giada Stanissa che torna sotto i 2'10" (2'09"53) davanti ad una sempre più sorprendente Francesca Menotti che chiude in 2'10"57 e lascia tutti a bocca aperta relegando la Dijust e la Tomasi in 3^ e 4^ posizione con rispettivamente 2'13"21 e 2'13"91. Ma non basta.

Elisa Visintin, junior al primo anno del Malignani, toglie 10" al suo fresco Pb dei 3000 siepi portandosi in solitaria a 11'24"47 : 3^prestazione regionale junior all time dietro alla Casagrande (11'16"13 nel 2015) ed alla Tomasi (11'20"92 nel 2019).

Sorpresa nel Triplo Femminile con l'Allieva 16enne Mifri Veso che trova la folata giusta, purtroppo a + 3.2, e batte la favorita Caterina Groaz accreditata di un pur ottimo 11,91. Terza l'americana Harkley con un promettente 11,66. Con vento regolare la Veso è planata comunque a 11,71.

In pieno recupero Lorenzo Modugno che salta con l'asta 4,80 e poi fallisce i 4,91 del PB. Interessante il rientro di Alessandro Padovan, titolatissimo nelle categorie giovanili e poi fermato per tutto il 2020 da un infortunio : 4,40 alla prima uscita da junior.

Ottimo il Martello Donne con Isabella Martinis ancora in progresso stagionale (52,16) e Maddalena Rumiz che finalmente centra il minimo con 44,48 e entra nella Top Ten Promesse. Ultima citazione per il Disco Donne dove Marilena Visintin vince con 43,82 davanti alla Pezzetta (42,13) ed a Gloria Ava (42,11).





Guarda Tutti i Risultati da Trieste: Meeting di Interesse Nazionale