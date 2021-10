Su e Zo Pei Clanz

24 Ottobre 2021

La 41^ "Su e zo pei clanz" (su e giù per i vicoli in dialetto triestino) normalmente inserita nel Trofeo Provincia di Trieste che quest'anno non si è disputato causa la pandemia, è comunque andata in scena, per volontà della Fincantieri Wartsila e del Patron Nicola Antonazzo, lungo un percorso di poco più di 9 km in Comune di San Dorligo della Valle con partenza ed arrivo nella frazione di Bagnoli della Rosandra. 115 Uomini e 49 Donne si sono dati battaglia ed alla fine è stata volata tra Daniele Torrico della Trieste Atletica e Giuseppe Puntel carnico della Sportiamo e si è risolta di un soffio a favore del primo. Terzo lo Junior del Malignani, Giovanni Silli staccato di oltre un minuto. Nella gara Femminile invece vittoria per distacco della cussina, specialista delle siepi, Gaia Tomassini che ha inflitto circa un minuto e mezzo alla SF50 triestina dell'Atletica Brugnera Valentina Bonanni ed oltre tre minuti alla SF45 della Evinrude Muggia Elena Snidero.

La prossima settimana Campionato Regionale di Maratona a Cividale.



Guarda Tutti i Risultati da Trieste: 41^Su e Zo Pei Clanz