Sfreccia Messina sui 200

Bellinazzi nel vento. Bel 1500 Donne

30 Maggio 2021(In Copertina Paolo Messina e Nereo Svara)Prima edizione del Trofeoottimamente organizzato dalla Società Ginnastica Triestina che ha voluto celebrare il suo miglior atleta di sempre nella Sezione Atletica Leggera. Nereo Svara era fisicamente presente ed alla veneranda età di 86 anni ha voluto premiare i vincitori dei 110 Hs specialità in cui ha partecipato alle Olimpiadi di Roma 60 ed in cui ha detenuto il Record Italiano con 14"0 corsi per ben 4 volte tra il 1960 ed il 1961. Il sodalizio del Presidente Massimo Varrecchia e dell'infaticabile Katia Valzano ha anche saputo offrire ad un pubblico che, ancora per pochi giorni, non poteva che essere composto dai soli addetti ai lavori, delle apprezzate esibizioni dei suoi Atleti della Sezione Ginnastica.Il migliore in Pista è ancora una volta, junior della Trieste Atletica che, sia pure con un vento contrario di 1.4, è sceso sui 200 a 21"65 davanti a Cristiano Giovanatto accreditato di 21"83. Lo stesso Giovanatto aveva corso in apertura di Meeting i 400 Hs in 53"34 gara dove lo junior Mattia Clemente ha destato un' ottima impressione portandosi a 55"48. Nei 100 dominio veneto con vittoria dell' azzurrino Federico Guglielmi della Biotekna Marcon in 10"61 davanti a Fabrizio Ceglie dell'Assindustia Padova, ma cresciuto nella Libertas Friul Palmanova, in 10"65 ed all'Allievo vicentino Yassin Bandaogo in 10"67. Tra i regionali miglioramenti dei due Atleti dell'Atl.Brugnera Matteo Bozza Nicola Martorel con rispettivamente 10"84 in batteria e 10"93 in Finale. Progredisce ad ogni gara anche Andrea Chiarvesio del Malignani sui 400 : con 49"00 precede stavolta Neil Antonel (49"19) ed Agostino Nicosia (49"65). Sui 1500 la Promessa della Trieste Atletica Fabio Vicig scende finalmente alla grande sotto i 4' con 3'55"76 precedendo il compagno di squadra e di categoria Davide Canetti (3'56"79).

Molto bene Simone Coren del Malignani nei 110 Hs junior con 14"64 mentre la gara assoluta va a Michele Brunetti con 14"74 che batte ancora Gabriele Crnigoj. Francesco Ruzza supera i 7 nel lungo ma il suo 7,03 è purtroppo inficiato dal vento (+ 2.6).



Tra le Donne Giorgia Bellinazzi corre bene i 100 in batteria (11"68 +0.7) e si migliora in Finale con 11"63 ma purtroppo con vento ampiamente oltre il limite (+ 4.6). Stesso discorso per l'Allieva Caterina Camossi con i 100 in 12"14, vento a +4.6, e poi i 200 in 25"71 con 2.5 di vento contro. I 100 vanno alla padovana Esekheigbe (11"56 + 4.6) ed i 200 alla codroipese della Bracco Milano Costanza Donato (24"12 + 1.3). Sui 400 Anna Pizzo batte in 56"60 la rientrante Mara Lavrencic, con la maglia dell'Atletica Riviera del Brenta (56"70). Molto godibile la gara dei 1500 Donne dove Valentina Tomasi con 4'38"88 batte di un soffio Ilaria Bruno (4'38"91) e dove fanno la loro figura anche Beatrice Dijust (4'46"22) ed Elisa Visintin (4'47"61). Era annunciato un ottimo 100 Hs che però, manco a dirlo, è stato rovinato dal vento (-1.6). Linda Guizzetti dela Pro Patria Milano ha corso in 13"91, la triestina della Bracco Milano Nicla Mosetti in 13"98 e Costanza Donato, anche lei della Bracco Milano, in 14"15. La Girardi, graziata dal vento (+0.8) ha vinto gli ostacoli Allieve in 14"32 a 2/100 dal PB. Sempre a buon livello Celine Smrekar nell'Alto (1,72) e Anna Costella nel Lungo (5,93). Il sostanza il vero protagonista è stato il vento capriccioso ed altalenante che ha finito per causare, nel bene e nel male, diversi problemi agli Atleti.



Guarda Tutti i Risultati da Trieste: 1°Meeting Trofeo Svara Assoluto