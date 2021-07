Senzazionale Caiani In Estonia

Bronzo Europeo e Record Regionale

18 Luglio 2021(In Copertina Cesare Caiani), sacilese allenato dal Prof. Matteo Chiaradia ed in forza all'Atletica Brugnera, ha compiuto un impresa memorabile piazzandosiJuniores a Tallinn in Estonia nei 3000 siepi con un 8'50"16 che non potevamo neanche sognare. Aveva un Record Personale di 9'02"83 ed oltre ad aver stabilito il Record Regionale Junior si è portato al 6° posto Assoluto All Time dietro a Bamoussa (8'22"00), Baldan (8'45"34), Feletto (8'45"90), Nasti (8'45"98) e Sacchi (8'49"5). Ora vediamo se la Fidal lo manda ai Mondiali di Nairobi (Kenia) dal 17 al 22 agosto: se lo meriterebbe! Emiliano Brigante , marciatore ronchese della Trieste Atletica, partiva con il miglior tempo sui 10.000 Marcia (41'48"25) ma purtroppo è incappato in un pit stop di un minuto ed ha chiuso 7° in 43'55"40. Peccato perché i turchi e gli spagnoli che lo hanno preceduto erano decisamente alla sua portata.Sono entrambi del 2003 ed hanno senz'altro un grande futuro davanti!