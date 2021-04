Saccomano e Brunetti Stelle del Todaro

Bionda e Bruno le migliori delle Donne

26 Aprile 2021(In Copertina Enrico Saccomane e Michele Brunetti)Sabato a Udine (Disco e Martello) e Domenica a Majano il Malignani ha messo in scena latradizionale appuntamento del 25 Aprile, quest'anno a livello nazionale. Un numero grandissimo di atleti iscritti hanno fatto sì che le gare al sabato terminassero alle 23.30 costringendo gli organizzatori ad una vera e propria maratona. Dante Savorgnan e Remolina Zilli, Presidente e Vicepresidente del Sodalizio Udinese possono però essere soddisfatti del risultato ottenuto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.E'a regalarci il risultato migliore con un 57,75 di Disco che ormai è preceduto solo dal 58,96 di Petrei del 2015, dal 58,90 del suo allenatore Adriano Coos del 1988 ed dal 58,10 di Cristian Ponton del 2000. 1 metro e 21 cm. lo dividono dalla storia : è solo questione di giorni ! Sempre in tema di Disco buon 48,84 del Carabiniere veneto, figlia d'arte, Diletta Fortuna ed ulteriori progressi per la junior Giulia Pezzetta spintasi sino a 45,01.Molto bene anche l'Allievo vicentino Matteo Zordan che con 53,22 precede il nostro Giovanni Sordi (47,29) ed il Cadetto della Trieste Trasporti Alessandro Sturman che sfiora i 40 m. con 39,28.Restiamo nei lanci con il solito show dei martellisti del Malignani. Feruglio si prende una pronta rivincita su Vattolo negli junior, 66,38 a 64,63. Eric Tavano incrementa ancora la sua leadership italiana con 66,05 in una gara dai grandi contenuti tecnici con i due vicentini Lazzaretto e Suppa a 60,56 e 59,76. Laura Lazzarato non perde un colpo e vince nelle Allieve con un ottimo 59,01.Anche il giavellotto, gara clou in quanto Todaro a cui è intitolato il Meeting era un giavellottista, riserva grandi emozioni con la vittoria del finanziere Mauro Fraresso con 72,86 che precede il veneto Matteo Orian (67,63) ed il nostro junior Michele Fina (66,10). Dal canto loro gli Allievi Pugnetti Baron superano ampiamente i 50 m. con rispettivamente 55,74 e 53,33. Tra le donne vittoria del carabiniere Paola Padovan con 46.31.

Citiamo ancora le Allieve Anna Raimondi della Coin Venezia (40,24) ed i progressi della nostra Alisa Cesaria (37,81) Completiamo il quadro dei lanci con il 13,71 di Peso ad opera dell'allieva Giada Cabai in grande evoluzione.



La star delle corse veloci è in questa occasione la Promessa della Trieste Atletica Michele Brunetti vincitore dei 100 in 10"78 davanti a Bozza (10"88) e Martorel (10"97) e soprattutto dei 110 Hs, all'esordio con gli ostacoli da 106, in 14"69 battendo il più accreditato Gabriele Crnigoj (14"75). Grande anche lo junior Simone Coren vincitore dei 110 Hs con ostacoli da 100 in 14"68. Subito in palla nei 100 Hs femminili Anna Bionda che si migliora dopo due anni con 14"14 precedendo la junior Aurora Zanchetta (14"87). Altro esordio nei 100 Hs (76) della sedicenne Allieva Giovanna Girardi con un ottimo 14"30. Aurora Berton non perde un colpo sui 200 con un convincente 23"85 ad un decimo dal personale dell'anno scorso: è la miglior velocista di questo periodo Un po' in sordina i 400 con Neil Antonel a 49"06 e Francesca Menotti a 57"44.



E siamo al mezzofondo con un 5000 femminile insolitamente affollato dove "sua maestà" Ilaria Bruno fa gara a se e chiude in 17'13"38 seconda prestazione junior all time dopo Federica Bevilacqua (16'19"60 del 2010). Era il suo primo 5000 ! Nei 1500 vittoria di Matteo Spanu sul compagno di squadra Agostino Nicosia in un normale per lui 3'53"41 mentre nei 3000 la spunta Daniele Torrico in 8'56"68 su Osvaldo Zanella 8'58"65 (il giorno prima a Padova aveva corso in 9'03"82). Negli 800 Donne vince Giada Stanissa in 2'12"96 su Beatrice Dijust 2'13"19 e Valentina Tomasi 2'15"38.



Nei Salti da citare l'1,70 di Celine Smrekar nell'Alto ed il 5,52 ventoso di Ester Monaco nel Lungo.



Da ringraziare gli amici della Libertas Majano per la collaborazione prestata al Malignani ed alla Fidal.



La settimana prossima Meeting Assoluto a Trieste il sabato e Staffette a Remanzacco la domenica oltre alla Trieste Half Marathon.



