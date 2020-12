Ritiro Candidatura Elio De Anna

22 Dicembre 2020Alle ore 11.09 di oggi 22 dicembre è pervenuta via PEC la seguente comunicazione di Elio De Anna :"Con la presente sono a ritirare la candidatura a Presidente della FIDAL FVG. Preciso che tale scelta è legata a motivi strettamente personali. Spero che questa mia scelta, che non sottende ad altri fini, contribuisca a far trovare all'Assemblea una coesione che sfoci in unità di intenti e che ricompatti l'intero movimento. Mi è gradita l'occasione per inviare a tutte le persone del Comitato i migliori auguri per le prossime festività. Cordialmente Elio De Anna "