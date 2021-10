Record di Tesseramenti

30 Ottobre 2021

Mancano due mesi alla fine della stagione 2021 e pertanto il dato non è definitivo e ci potrebbero essere ulteriori incrementi, ma i numeri dei Tesseramenti sono impressionanti. Ad oggi 30 ottobre in Friuli Venezia Giulia registriamo 8.121 Atleti tesserati : di gran lunga superato il precedente Record di 7.488 del 2017 con un incremento di 1.468 rispetto al 2020.

2.740 nella Provincia di Udine, 2.469 in quella di Trieste, 2.078 a Pordenone e 834 a Gorizia. Nel Settore Promozionale (Cadetti, Ragazzi ed Esordienti) sono 4.166 con un incremento rispetto all'anno scorso di 1.430, nel Settore Assoluto (A/J/P/S) 1.276 (+ 243) e nel Settore Master 2.679 (- 205). Per i Settori Promozionali ed Assoluto si tratta di Record mentre per i Master, causa il ridotto numero di Corse su Strada dovuto alla pandemia, rimane il Primato di 3.548 del 2017.

Ci sono molte considerazioni da fare e ci riserviamo di farle in sede di bilancio statistico di fine anno. Per ora solo un auspicio: speriamo che della marea di Esordienti che si sono avvicinati all'Atletica quest'anno ne proseguano l'attività almeno il 10 %. Per loro si tratta di un gioco ma quando intorno ai 12 anni le cose diventeranno più impegnative sarà tutt'altra musica. Sia ben inteso che comunque vederne così tanti svolgere attività motoria non è tempo perduto e se ad offrire questo servizio siamo noi dell'Atletica tanto meglio!