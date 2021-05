Raduno Cadetti

29 Maggio 2021Ventiquattro atleti della categoria cadetti/e, convocati assieme ai tecnici personali, hanno dato il via alla. Sedici velocisti e otto saltatori in lungo si sono trovati presso l'impianto sportivo "Bruseschi" grazie alla disponibilità della società locale "Libertas Friul Palmanova".L'incontro, tenuto dai tecnici della struttura tecnica regionale Mara Nespolo, Federico Morgera e Andrea Fogliato per la velocità, e Matteo Chiaradia e Renata Toffolo per i salti in estensione è il primo di una serie che coinvolgerà tutte le discipline per la conoscenza dei migliori atleti regionali.