Quattro Titoli a Grosseto

7 Argenti, 3 Bronzi e 35 Finalisti

13 Giugno 2021(In Copertina Cesare Caiani, Enrico Saccomano, Emiliano Brigante e Aurora Berton)

Non sappiamo da dove cominciare perché le notizie positive che ci vengono da Grosseto, sede dei Campionati Italiani Promesse e Junior, sono talmente tante, alcune delle quali a sorpresa, che si rimane attoniti. Analizziamo per primi i vincitori. Cesare Caiani sacilese 18enne dell'Atletica Brugnera allenato da Matteo Chiaradia non solo trionfa nei 3000 siepi junior ma ritocca ulteriormente il suo fresco Record Regionale Junior portandolo da 9'04"50 a 9'02"83. L'anno scorso aveva chiuso il 2020 vincendo il titolo Allievi dei 2000 siepi a Modena il 17 ottobre e quest'inverno si era preparato con una sontuosa stagione di cross. Ora lo aspettano i Campionati Europei a Tallin in Estonia ed i Mondiali in casa dei keniani a Nairobi. Enrico Saccomano Promessa del Malignani, allenato da Adriano Coos, batte il rivale di sempre Carmelo Musci con 55,23 e stacca anche lui il biglietto per Tallin. E siamo ad Emiliano Brigante, ronchese della Trieste Atletica allenato da Sergio Tonut che nonostante il pit stop di 60" comminatogli dalla giuria riesce comunque a mettersi l'Oro al collo nei 10.000 Marcia Juniores con 42'56"16. Quest'anno ha vinto tutto e vanta un 41'48"25 che senza la sosta forzata avrebbe potuto essere migliorato. Infine Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova allenata da Lucia Pierobon che si trova nella singolare situazione di aver vinto i 200 in 23"34 con +3.0 di vento ed in virtù dei tempi delle batterie di vedere la Bellinazzi fregiarsi del nuovo Record Regionale Assoluto. Nei turni eliminatori con vento regolare si era comunque migliorata da 23"75 dell'anno scorso a 23"71.

E veniamo subito a Giorgia Bellinazzi Promessa di Portogruaro in forza all'Atletica Brugnera. Prima eguaglia il Record Storico di Giada Gallina sui 100 in 11"56 che durava da trent'anni e poi in finale si piazza seconda addirittura in 11"39 con però + 3.3 di vento. Poi sui 200 fa il miglior tempo delle batterie con 23"68, ancora Record Regionale Assoluto (Prec. Giada Gallina 23"72 nel 92) ed in finale con 3 m/s di vento in poppa viene battuta da Aurora Berton 23"34 a 23"37. Quello che è certo è che disponiamo delle due migliori velociste Promesse Italiane e che probabilmente si ritroveranno nella staffetta Azzurra.

Secondo anche Simone Biasutti della Trieste Atletica, scoperto da Claudio Loganes ed attualmente sotto le cure di Fabrizio Donato. Ha un Personale di 16,51 ed in questa occasione plana a 16,42. Altri Argenti per i giavellottisti di Brugnera Michele Fina che vanta un 70,23 dell'anno scorso e incrementa lo stagionale con 68,76, e Federica Botter con 51,79 (PB 55,78 del 2019). Il primo è ancora junior e la seconda è Promessa. L'elenco delle 7 Medaglie d'Argento si chiude con Giada Stanissa del Cus Trieste che sfiora il personale con 2'08"29 sugli 800 e con Francesco Ruzza con 2,06 di Alto.

Particolarmente interessanti i Bronzi. Neil Antonel dell'Atletica Brugnera è la grande sorpresa dei 400 junior : prima corre in batteria in 48"84 e poi in finale scende a 47"83, 5° tempo Assoluto All Time e 3° junior, e coglie un 3°posto che era difficile da pronosticare alla vigilia.

Non è da meno Paolo Messina, junior della Trieste Atletica che era partito per Grosseto con un personale sui 200 di 21"65 e che si è migliorato in batteria con 21"43 ed in finale con un notevolissimo 21"35, nuovo Record Regionale Junior che apparteneva al gradese dell'Atletica Gorizia Jacopo Marin con 21"41 dal 2002. Terzi anche il decathleta Lorenzo Modugno nell'Asta Promesse con 4,90 ed il martellista junior Alessandro Feruglio con 67,05.

Bel 4° posto per la discobola del Malignani Giulia Pezzetta con 45,23 che migliora il suo 45,01 e per l'altra junior del Malignani di origini monfalconesi Elisa Visintin con 11'28"33 sui 3000 siepi.

E siamo ai quinti. Caiani, un po'stanco dopo la vittoria del giorno prima nelle siepi, corre anche i 1500 in 3'56"83, Anna Costella arriva con 6,11 ad un cm. dal PB, i martellisti di Vecchiato Davide Vattolo e Isabella Martinis lanciano rispettivamente a 65,29 e 53,54 e Francesca Menotti continua a migliorare sugli 800 con 2'10"35.

Seste Ilaria Bruno sui 5000 junior in 17'39"55 e la 4 x 100 junior di Brugnera (Biason,Costella,Pituello, Zanchetta) con un bel 48"23.

Settime piazze per Coren sui 110 Hs Junior con 14"49 in batteria, la Tripodi nel Triplo Promesse (12,26), la Agostinis nell'Asta Junior (3,50) ed un Moghnie in continua crescita con 48"53 sui 400.

Completiamo i finalisti col gli ottavi posti : Dal Zilio (1,97 di Alto), Groaz (12,02 di Triplo), Pepe (11,62 di Peso), Stanissa (4'35"72 sui 1500 dopo il 2° posto degli 800), Chiarvesio (48"93 nelle batterie dei 400) e le 4 x 100. La Triveneto Trieste Junior Donne(Cettina,Longo,Spagna, Basilisco) con 4'02"71 ed il Malignani Junior Uomini (Miconi,Bovino,Honsell,Coren) con 42"89.

Ricordiamo che il cervignanese Fabrizio Ceglie della Assindustria Padova ha vinto i 100 Promesse con un fantastico 10"37, purtroppo ventosissimo (3.6) e la codroipese della Bracco Milano Costanza Donato si è piazzata terza nei 100 Hs Prpmesse in 13"63.

E pensare che il Covid avrebbe dovuto metterci in crisi: non è stato così !