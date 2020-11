Precisazioni Elezioni Regionali

20 Novembre 2020A seguito di numerosi quesiti pervenuti alla Commissione Elettorale precisiamo quanto segue:1. In merito alla presentazione delle candidature il Vademecum sulle Elezioni Regionali prevede che debbano essere "depositate" in Comitato Regionale entro le ore 12 del 9 Dicembre. Per "depositate" si intende consegnate personalmente o inviate per Mail. Per maggiore tranquillità di tutti è opportuno che le Mail siano inviate per PEC (Posta Elettronica Certificata).2. All'atto della presentazione della candidatura basta essere tesserati per il 2020 ma alla data dell'Assemblea Elettiva (17 gennaio) è necessario essere tesserati per il 2021. La Commissione Elettorale provvederà al controllo nella mattinata del giorno delle elezioni.3. Le Società votanti dovranno essere riaffiliate alla data delle elezioni ed i Presidenti o i loro delegati, che esprimono materialmente il voto dovranno parimenti essere regolarmente tesserati per il 2021.4. Anche le Società ed i Presidenti delle Società deleganti che appongono la firma sulla delega, debbono essere in regola per il 2021.5. Si ricorda che le affiliazioni ed i tesseramenti per il 2021 sono possibili sin dalla settimana scorsa.