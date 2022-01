Online il nuovo sito GGG FVG

09 Gennaio 2022Il Comitato Regionale della Fidal è lieto di introdurre ad Atleti, Tecnici e Società il nuovo spazio dedicato aidel Friuli-Venezia-Giulia sul sito fvg.fidal.it "Con la nuova stagione alle porte sono tutti pronti e oltre ai Giudici anche il nuovo sito GGG è online. Pronto a dare spazio al nostro mondo per avere un punto in cui riunire le nostre idee e i nostri progetti."In particolare sul nuovo sito GGG regionale saranno a disposizione di Dirigenti e delle Società le convocazioni dei Delegati Tecnici per le manifestazioni del calendario regionale per il quadrimestre in corso, così da poter creare un contatto diretto tra gli organizzatori delle manifestazioni ed i Giudici preposti alla gestione delle stesse!Inoltre aggiornamenti sulle attrezzature, formazione e molte altre informazioni aspettano sul nuovo sito targatoIl link permanente al nuovo sito GGG FVG si trova nella home page del sito fvg.fidal.it subito sotto al riquadro delle notizie!