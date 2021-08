Nuovo Protocollo Covid-19 Pista

12 Agosto 2021Si comunica che sul sito della FIDAL Nazionale alla voce "Covid 19" è stato pubblicato il Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica Leggera - Covid 19.In sostanza non cambia nulla per gli Atleti (misurazione temperatura ed autocertificazione) mentre per quanto riguarda il pubblico possono accedere all'impianto solo i possessori del Green Pass.Poichè i controlli del Green Pass sono abbastanza laboriosi, si consiglia di svolgere gli Eventi senza pubblico, come nel recente passato.Il link è ragguingibile anche dalla voce Covid-19 presente nel menù a tendina del nostro sito regionale fvg.fidal.it