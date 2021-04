Mujalonga: Faniel come da copione

Tegegn trionfa tra le donne

18 Aprile 2021(In Copertina Eyob Ghebrehiwet Faniel)Il più forte fondista italiano di tutti i tempi, veneto di Cassola (Vi) originario dell'Eritrea, in forza alle Fiamme Oro Padova, non ha avuto problemi ad aggiudicarsi la 18^ edizione della "Mujalonga sul Mar" ottimamente organizzata dalla Trieste Atletica. Faniel detiene i Primati Italiani della Maratona con 2h07'19" dal febbraio 2020 e della Mezza Maratona con 1h00'07" da meno di due mesi. Dal 2012 al 2015 ha gareggiato nella nostra Regione sotto i colori dell'Atletica Brugnera. E' appena tornato in Italia dopo tre settimane di allenamenti in altura in Kenya ed era intenzionato a impossessarsi anche del Record dei 10 km. che per la verità già detiene in comproprietà con Daniele Meucci dal dicembre scorso (28'08"0). Solo una fastidiosa bora contraria nell'ultima parte della gara gli ha impedito di centrare l'obiettivo. Tutti al personale i piazzati : Cesare Maestri (Atl.

Valli Bergamasche) 2° in 29'16" , Neka Crippa, appena passato dalla Trieste Atletica all'Esercito, 3° in 29"18 ed il nostro Abdoullah Bamoussa dell' Atletica Brugnera 4° in 29'48".



In campo femminile la vittoria arride ad una nostra vecchia conoscenza, che ha militato anche lei nell'Atletica Brugnera nel 2018 e nel 2019 ed ora è passata all' Atl. Saluzzo. Si tratta dell' etiope Addisalem Belay Tegegn che chiude in 32'56" davanti ad altre due africane tesserate in Italia Adeline Musabyeyezu (Ruanda - Atl. Dolomiti Belluno) in 33'35" e Cavaline Nahimana (Burundi - Lib. Runners Livorno) in 33'42. Prima delle italiane la vicentina Rebecca Lonedo (34'23") seguita dalla siciliana, trapiantata in Friuli dopo il matrimonio con Stefano Scaini, Anna Incerti, famosa maratoneta olimpica per la quale 10 km. sono una gara di velocità (34'28").



Grande giornata di corsa con risultati importanti : se si vuole si può!



