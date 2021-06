Modugno Campione Assoluto

Berton Record dei 200

27 Giugno 2021(In Copertina Lorenzo Modugno), bandiera della Triveneto Trieste, non si accontenta del Titolo Italiano Promesse del Decathlon conquistato a Fabriano (An) tre settimane fa ma va a prendersi anche quello Assoluto a Rovereto (Tn) migliorandosi di 2 punticini a 7.303. In 4 gare fa meglio della volta scorsa, 100 Lungo Alto e 110 Hs, e si mantiene in una buona media nelle altre sei. Ormai è un protagonista e non ci dicano che Dester non c'era perché gli assenti hanno sempre torto, vedi Tortu e Tamberi, ed i Campionati Nazionali vanno sempre onorati a meno di infortuni. Quindi onore al merito ! Naturalmente è Record Regionale Promesse e questi sono i parziali : 100 11"87, Lungo 6,70, Peso 12,77, Alto 2,04, 400 53"24, 110 Hs 15"74, Disco 40,21, Asta 4,80, Giavellotto 54,41 e 1500 4'23"86.L'altro risultato bomba è quello di Aurora Berton sui 200 dove giunge solo 6^ ma con un 23"57 che spodesta dalla tabella dei Record Assoluti il recente 23"68 di Giorgia Bellinazzi che le arriva subito dietro in finale con 23"94. C'è aria di staffetta in Nazionale Under 23.Diverse quarte piazze importanti a partire da Michele Fina che sfiora i 70 di Giavellotto con 69,68 ed è ancora junior. Anche Simone Biasutti è quarto con un 16,17 che certamente non lo soddisfa ma che lo conferma nella elite assoluta. Altro ottimo quarto posto per la staffetta veloce dell'Atl.Brugnera ( Zanchetta Foltran , Bellinazzi e Carmassi) che con 46"50 sfiora di 3/100 il Record della Libertas Udine risalente al 1992.

Sintayehu Vissa, appena rientrata dagli Usa, è a sua volta 4^ negli 800 in 2'06"15 e 6^ nei 1500 col Personale a 4'16"08.



Enrico Saccomano è 5° nel Disco ma non riesce a sbloccarsi da un 54,80 decisamente inferiore alle sue potenzialità. Quinta anche Giada Carmassi nei 100 Hs con 13"45 dove la triestina dei Carabinieri Elisa Di Lazzaro è d'Argento con 13"17. Prove dignitose per Enrico Riccobon con 1'48"46 sugli 800, Marco Risi con 58,73 di Martello e Federica Botter con 50,22 di Giavellotto: tutti ottavi. Teniamo conto che siamo agli Assoluti ed il solo fatto di andare in Finale è un grande risultato.



Da citare ancora la 4 x 100 della Trieste Atletica (Iurig, Brunetti, Moghnie e Messina) con 41"43 davanti a Brugnera (Bozza, Variola, Martorel e Olivieri) in 41"53 , il PB di Giacomo Medeossi nel Giavellotto (63,77) e di Gaia Tomassini nei 3000 siepi (11'11"18) oltre ad una bella 4 x 400 del Cus Trieste (Urti, Stanissa, Menegale e Pizzo) con 3'49"26. Non male infine sugli 800 la Stanissa (2'09"42) ed una Menotti che progredisce ancora (2'10"09).



Ultima citazione per il 2° posto di Alessia Trost, pordenonese delle Fiamme Gialle, nell'Alto con 1,82 .



