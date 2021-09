Memorial Romano e Mennea Day

05 Settembre 2021La Libertas Mereto di Tomba ha voluto anche quest'anno onorare, Atleta e Tecnico prematuramente scomparsa che risiedeva nella vicina Pasian di Prato, intitolandole un bel Meeting con poche ma interessanti gare. Con l'occasione è stato anche organizzato il "" che ogni anno, dalla morte del velocista barlettano, in tutta Italia celebra il famoso 19"72 sui 200 del 12 settembre 79 a Città del Messico, per molti anni Record del Mondo ed ancora adesso Record Europeo.E' stata la gara finale dei 1500 a darci le maggiori soddisfazioni condell'Atletica Brugnera, reduce dai Mondiali Junior di Nairobi in Kenia. che scende a 3'51"73, sesta prestazione regionale juniores all time dietro a grandissimi nomi come Ortis, De Marchi, Lettieri, Scaini e Olivo. Inesorabilmente staccato il pur bravo Agostino Nicosia accreditato di 3'56"61. I 1500 al femminile vanno a Valentina Tomasi con 4'47"44 davanti a Francesca Gariup (4'48"65).

Sempre competitivo Cristiano Giovanatto sui 400 Hs, anche se non sui livelli dell'anno scorso, con un buon 53"24 : ha un PB di 52"08.



Nel Martello show di Emily Conte junior di Vigonza (Pd) in forza all' Atletica Riviera del Brenta (Ve), che quest'anno è stata convocata sia per gli Europei di Tallin che per i Mondiali di Nairobi e che vanta un 59,98. In questa occasione piazza un bel 56,74. Sempre bene i pupilli di Mario Vecchiato con l'Allievo Eric Tavano a 62,40, gli Junior Alessandro Feruglio e Davide Vattolo a 62,30 e 61,43, l'Allieva Rachele Dentesani a 38,90 ed i Cadetti Tommaso Pozzato e Biagio Pantarotto in netto miglioramento con 48,41 e 42,53.



E veniamo ai 200 del Mennea Day con un gran 23"16 della freccia 14enne del Mali Leo Domenis che con 23"16 entra nella Top Ten All Time di categoria. Nella gara Assoluta vince Federico Rossi con 22"39 davanti all'ostacolista junior Simone Coren (22"47). Tra le donne da citare la vittoria in rimonta di Carlotta De Caro nelle Cadette in 27"10 mentre la gara assoluta va a Giorgia Marcato in 27"14.



Guarda Tutti i Risultati da Mereto: Memorial Romano e Mennea Day