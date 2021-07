Meeting del CUS

In evidenza la velocità con Bellinazzi, Menotti e Martorel

25 Luglio 2021(In Copertina Giorgia Bellinazzi e Nicola Martorel)Il CUS Trieste festeggia ad un tempo laed il ritorno dopo tanti anni di Romano Isler alla Presidenza del Sodalizio Universitario. E' un festeggiamento per così dire dimezzato per l'impossibilità di disputare la gara clou del Meeting, il Giavellotto, causa la semina dello spazio verde interno alla pista che è stata ritardata di due settimane rispetto a quanto annunciato dal Comune e che non poteva essere "violato" fino ad una completa ricrescita. Ma parliamo di Atletica praticata che per fortuna a offerto spunti interessanti.E' soprattutto la velocità la protagonista. I 100 Uomini (Trofeo Pemper) vanno ai due Bosniaci Hajrudin Vejezovic ed Edhem Vikalo con rispettivamente 10"63 e 10"68. Nicola Martorel dell'Atl.Brugnera è terzo con un miglioramento fino a 10"75 e si difende bene Michele Brunetti , Promessa della Trieste Atletica, con 10"82 (PB 10"78 e 10"77 ventoso). Anche nei 400 (Trofeo Zafred) buone notizie : la gara la vince l'Allievo croato Marko Oreskovic in 48"04 ma Cristiano Giovanatto del Malignani fa lo stagionale con 48"83 (PB 48"30 nel 2020) e Marco Miceli della Trieste Atletica il personale con 49"31, per non parlare di Emanuele Brugnizza del Natisone Cividale (49"82).

Al femminile dominio incontrastato di Giorgia Bellinazzi dell'Atletica Brugnera, reduce dagli Europei Under 23 di Tallin, con un ottimo 11"65 sui 100 (Trofeo Esca) mentre cresce a vista d'occhio Francesca Menotti della Libertas Friul Palmanova sui 400 (Trofeo Piccini) dove batte Anna Pizzo del Cus 55"86 a 56"56. La Menotti, che ha 20 anni, sotto le cure di Lucia Pierobon ha fatto progressi da gigante : 55"86 sui 400 e 2'10"09 sugli 800.



Negli 800 Uomini primi due posti per i croati Marino Bloudek e Karlo Videka (1'52"09 e 1'52"42) ed alle loro spalle si rivede ad alti livelli lo junior Niccolò Galimi, triestino del Malignani, che piazza un bel 1'52"45. Si migliora anche Matteo Ierep della Lib. Grions e Remanzacco di papà Sergio, con 1'54"91. Gli 800 Donne vanno alla croata di Spalato Ivona Zemunik in 2'09"51.



Ultime citazioni per Anna Bionda vincitrice dei 100 Hs in 14"74 (Trofeo Colautti), Celine Smrekar dell'Alto con 1,66 e Deborah Tripodi del Lungo con 5,50 (Trofeo Prata).



Adesso non abbiamo gare in regione fino all'Asta di Villa Manin (21/8) e poi di nuovo in piena con i Lanci del Malignani (28/8) il Piazza della Sanvitese (28/8) e la Piancavallo Run dell'Atl.Aviano (29/8). Settembre ed ottobre riservano ancora un mare di appuntamenti per tutte le categorie.





