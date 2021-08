Meeting Lanci a Udine

30 Agosto 2021Partecipazione inferiore alle aspettative alche il Malignani ha messo in scena come di consueto a fine agosto. Saranno le vacanze, sarà il Covid, fatto sta che eravamo abituati a fare notte e stavolta non è stato così. Questi sono periodi strani e dobbiamo farcene una ragione!Il miglior risultato è senz'altro il 18,73 di Peso del poliziotto delle Fiamme oro Sebastiano Bianchetti che ha preceduto il bolognese Gabriele Natali accreditato di 15,04. Sempre competitivo l'Allievo pordenonese dell'Atletica Brugnera Giovanni Sordi con 16,61 a meno di mezzo metro dal Personale. Enrico Saccomano è ancora lontano dalla condizione della prima parte di stagione e nel Disco non va più in là di 50,80. Sempre nel Disco si avvicina ai 40 (39,61) lo junior della Trieste Atletica Emanuele Pangher

Nel Martello gli junior Davide Vattolo e Alessandro Feruglio riprendono con 63,99 e 62.32 e l'Allievo Eric Tavano con 60,41.



In campo femminile finalmente Marilena Visintin dell'Atletica Gorizia si migliora dopo 3 anni con 45,97: Nino Luisa da lassù sarà contento! Si difendono la junior Giulia Pezzetta con 40,88 e l'Allieva Annalisa Micco, Campionessa Italiana Cadette dell'anno scorso, con 39,34. Buon 13,22 della pesista allieva Giada Cabai, ancora lontana dal suo record regionale di luglio 15,39.



Miglior prestazione Regionale stagionale per i martellisti Cadetti Biagio Pantarotto del Malignani con 43,39 e per la novità Francesca Monai della Libertas Tolmezzo con 30,94 : cominciamo ad avvicinarci a prestazioni dignitose.



La stagione è ancora lunga e ci sarà tempo per tutti di riportarsi in forma : intanto abbiamo rotto il ghiaccio.



Guarda TUtti i Risultati da Udine: Meeting di Lanci Udine