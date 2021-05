Linea Contributiva Acquisto di Attrezzature sportive mobili 2021

31 Maggio 2021

L'Amministrazione regionale, per favorire il potenziamento e l’ammodernamento delle attrezzature sportive mobili nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia concede ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.

Le modalità e i criteri per la concessione di tali incentivi sono stabiliti nel relativo Bando (disponibile nella sezione NORMATIVA).

La relativa domanda va inviata, a pena di inammissibilità, dalle ore 9:00 del 1 giugno 2021 alle ore 16:00 del 22 giugno 2021



Possono beneficiare degli incentivi per l’acquisto di attrezzature mobili le associazioni e società sportive senza fini di lucro, che, alla data di presentazione della domanda, hanno sede operativa in Friuli Venezia Giulia.



Gli incentivi concedibili sono compresi tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00.



Guarda Tutte le Informazioni dalla Pagina del sito della Regione: Linea contributiva per acquisto di attrezzature sportive mobili – Bando 2021