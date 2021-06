La Pezzetta Allunga a Casarsa

Domenis e Razem Cadetti eccellenti

20 Giugno 2021(In Copertina Giulia Pezzetta, Leo Domenis e Davide Comarin)Nella prova diin programma a Casarsa erano in programma, come spesso succede quest'anno,alcune gare di contorno per le categorie assolute ed è proprio dal Disco Junior che viene il grande risultato.del Malignani allunga la sua gittata sino a 46,62 e si insedia al 3° posto Regionale Junior di sempre dietro a due grandi nomi quali Elisa Boaro (49,17 nel 2011) e Biserka Cesar (48,45 nel 2002). Sempre nel settore assoluto bene la 4 x 400 del Cus Trieste Donne che in una gara ad invito centra abbondantemente il minimo per gli Assoluti con 3'54"03 e la Trieste Atletica Junior Uomini con 3'30"10.Come sempre la star dei Cadetti è Leo Domenis che, con un po' di vento contro, corre i 150 in 17"19, quinto tempo di sempre, battendo Davide Comarin (17"73) e Riccardo Morena (17"95). Comarin a sua volta ribadisce la sua netta superiorità sui 100 Hs scendendo ancora sotto i 14" con 13"98 e precedendo Lorenzo Pollicina (14"79). Se Comarin scende sempre sotto i 14", Morgan Manfrini sale sempre oltre i 6 m. nel Lungo (6,14) deve Pollicina è ancora secondo (5,89).

Ordinaria amministrazione la vittoria di Sturman nel Peso con 14,12. Le Cadette hanno la loro gara clou nei 1000 con il dominio delle Verdi della Trieste Trasporti Sara Razem e Giorgia Pase accreditate rispettivamente di 3'09"69 e 3'11"43 davanti ad un ottima Aurora Del Rizzo (3'12"10). Sia la Pase che la Del Rizzo sono ancora quattordicenni. Anche sugli 80 Hs c'è una dominatrice che risponde al nome di Teresa Rossi e che vince ancora con un 12"6 manuale che vale 12"84.



Tra i Ragazzi il codroipese Simone Olivotto vince ancora con 7"98 sui 60 ma si fa battere dal lignanese Claudio Iacuzzo nel Lungo : 4,98 a 4,88. Lo stesso Iacuzzo si impone nettamente nei 600 in 1'45"48. Sono loro due i protagonisti della categoria. E siamo alle Ragazze dove Asmaa Hadik viene battuta nettamente da Matilda Calgaro con un buon 8"48 sui 60 che è la miglior prestazione dell'anno. Miriam Blaj domina ancora una volta i 600 in 1'45"20 e Lisa Vidali il Vortex con 45,75.



