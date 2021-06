La Camossi Vola

20 Giugno 2021Nel corso deldi Cles (Tn) riservato agli Under 18,, che più figlia d'arte non si può, passata quest' anno dalla Sport Academy di mamma Giada Gallina al Cus Trieste, ha vinto i 100 in 12"13, 6^ prestazione Allieve All Time. Aveva 12"21 regolare ed un 12"14 ventosissimo (+ 4.6). Bel segnale in vista dei Nazionali del 9-10-11 luglio a Rieti.

Da segnalare sempre in campo femminile il 5,52 di Lungo ad opera di Tea Civardi della Bor Atletika Trieste.



Tra gli Uomini in evidenza Enrico Cattaruzza della Equipe Athletic Team Pordenone, anche lui figlio d'arte, 4° nell'Alto con 1,91 e Giovanni Sordi dell'Atletica Brugnera 4° nel Peso con 15,55.



Belle le due staffette 4 x 100 entrambe Terze : gli Allievi con Piccin, Nonino, Furlanetto e Favretto in 43"58 e le Allieve con Beltramini, Missori, Cergolj e Camossi in 47"78.



Guarda Tutti i Risultati da Cles: 19°Trofeo Dallavo - Gran Prix Giovanile