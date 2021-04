L'Addio a Mariano Malfitana

12 Aprile 2021Tarvisio e lo sci regionale sono in lutto per la scomparsa a 70 anni di, baluardo del fondo friulano, sconfitto dal Covid.Finanziere, arrivato dalla Sicilia a Tarvisio, si era subito fatto apprezzare per le qualità umane e non solo, cimentandosi anche nell’organizzazione di manifestazioni, basti ricordare la “Maratona dell’Etna”, che univa le due terre che ha tanto amato, la Sicilia e il Friuli. Inoltre è stato il responsabile del fondo alle Universiadi 2003 di Tarvisio.Amante dello sport a 360 gradi, negli ultimi anni aveva dato il suo preziosissimo contributo allo ski college Bachmann e al Comitato, del quale era un punto di riferimento.Il Comitato Regionale della FIDAL FVG si stringe alla famiglia e a tutti i membri della società US Mario Tosi Tarvisio per la perdita del presidente Mariano Malfitana.