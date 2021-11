Improvvisa scomparsa di Silvio Montello

11 Novembre 2021Continuano purtoppo i lutti per l'Atletica Regionale e di Trieste in particolare., Presidente della Penta Sport, ci ha lasciati per problemi cardiaci e respiratori che però non sembravano preludere ad un così tragico epilogo. Dopo aver iniziato negli anni '70 la sua carriera come Tecnico del Mezzofondo nel CSI di Gianfranco De Vido, che all'epoca era una Società di punta dell'Atletica Regionale, ha cominciato ad occuparsi anche di Pentathlon Moderno sfornando Campioni a ripetizione ma senza mai abbandonare l'Atletica che era il suo primo amore. Nel Pentathlon è stato anche Presidente Regionale. Tutti lo ricordano con grande affetto per i suoi modi gentili e per il suo impegno : un esempio per tutti ! I suoi ex Atleti e colleghi Tecnici si uniscono in un forte abbraccio al figlio Andrea.

I funerali si terranno Sabato 20 novembre alle ore 12.30 presso il Tempio Mariano di Monte Grisa.