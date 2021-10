Il "Franz" non è più

22 Ottobre 2021

Giovedì 21 ottobre Giovanni Franzolini, per tutti "Franz", ci ha lasciati e ne siamo sinceramente addolorati. Era un Signore, pacato, sempre disponibile e sempre presente anche dopo l'abbandono dell'attività. Aveva 71 anni e da tempo soffriva di leucemia anche se non lo sapeva quasi nessuno. Dai 14 anni in poi ha dedicato la sua vita all'Atletica prima come Atleta prestandosi sempre a sostituire qualcuno nelle specialità più varie quando la Libertas Udine di Romano Bulfoni ne aveva la necessità, e poi come Istruttore soprattutto nella Marcia e nel Mezzofondo. Irene Vanino, Angelo Ficco, Renata Toffolo, Davide Zavagno, Agostino Nicosia, solo per citare i nomi più famosi, sono stati seguiti da lui. Negli anni 70 ha ricoperto anche l'incarico di Fiduciario Tecnico Provinciale di Udine.

Alla moglie Lolita, anche lei atleta, ed al figlio Marco, le più sentite condoglianze del Presidente Massimo Di Giorgio e di tutta la FIDAL Regionale. Grazie di tutto Franz !

I Funerali seguiranno Lunedì 25 alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Paderno a 200 metri dal Campo "Dal Dan".