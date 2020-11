I Candidati del C.P. di Udine

28 Novembre 2020

Oggi Sabato 28 novembre alle ore 12 sono scaduti i termini di presentazione delle candidature per il rinnovo del Comitato Provinciale FIDAL di Udine. I Candidati sono elencati in ordine alfabetico.

PRESIDENTE

PATRIARCA Massimo (Udine 20/7/71) Dirigente e Atleta

CONSIGLIERI

BRUNELLO Giuseppe (Latisana-Ud 14/8/86) Dirigente, Tecnico e Atleta

CAMPEOTTO Luca (Latisana-Ud 22/6/88) Giudice e Atleta

FERINO Annalisa (S.Daniele-Ud 22/2/90) Dirigente

FERUGLIO Sonia (Svizzera 17/6/63) Dirigente

OBLACH Antonio (Palmanova-Ud 19/2/65) Dirigente e Tecnico

SNAIDERO Massimiliano (S.Daniele-Ud 8/5/92) Dirigente

L'Assemblea Elettiva si tiene a Majano presso l'Auditorium Comunale (Via Zorutti) Giovedì 7 gennaio alle ore 18.00 in prima convocazione ed alle ore 19.00 in seconda convocazione.

Tutti i Candidati sono regolarmente tesserati per il 2020 ma si ricorda che alla data delle elezioni dovranno aver rinnovato, qualora non lo avessero già fatto, il tesseramento per il 2021.