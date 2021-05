Grande Giada Carmassi

14 Maggio 2021Nel corso del Meeting di Savona, che sarà ricordato per ildisui 100, la nostra, che domani compirà 27 anni, ha festeggiato con due giorni di anticipo il suo compleanno regalandosi un fantastico 13"12 sui 100 Hs, nuovo Record Regionale Assoluto, che già le apparteneva con 13"24 dall'anno scorso. Nata a Latisana e cresciuta atleticamente tra la Gemonatletica e l'Atletica Alto Friuli, è approdata nel 2014 all'Atletica Brugnera, con una parentesi tra il 2017 ed il 2019 al CS Esercito. Attualmente vive e si allena a Padova. Non possiamo che rallegrarci per questo risultato che corona una carriera sempre ai massimi livelli. Grandi soddisfazioni anche per la triestina dei Carabinieri Elisa M. Di Lazzaro scesa per la prima volta sotto i 13" con 12"90. Il vento per la cronaca spirava a + 1.7.