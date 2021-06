Gare Contorno a Mereto

22 Giugno 2021Si comunica che su richiesta del Settore Tecnico in occasione dei CdS di Prove Multiple Cadetti e dei Campionati Regionali di Staffette Ragazzi di Mereto 26-27 giugno, si svolgeranno, oltre ai 150 Ri ed al Triplo Ass. M/F, altre due gare di contorno e precisamente iled ilQueste due gare sono riservate esclusivamente alla categoria Allievi ed Allieve di Atleti tesserati per Società del Friuli Venezia Giulia e si svolgeranno contestualmente alle corrispondenti gare delle Prove Multiple Cadetti. Le iscrizioni vanno fatte on line entro Mercoledì 23 alle ore 21 come per le altre gare della Manifestazione.