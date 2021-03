Fozzer: 3 Record Italiani

28 Marzo 2021

Terzo week end consecutivo di gare Master Nazionali. Stavolta siamo a Roma al "Paolo Rosi" dell' Acqua Acetosa per i Campionati Italiani Invernali di Pentathlon Lanci dopo i Campionati Italiani di Lanci Invernali a Viterbo ed i Campionati Italiani Indoor ad Ancona.

Nives Fozzer colpisce ancora e lo fa in modo pesante con tre Record Italiani nel Peso (5,36), Martello (13,57) e Pentathlon Lanci (3.219 punti) che seguono al Record Europeo Indoor del Peso di Ancona (5,35) ed al Record Italiano del Martellone a Viterbo (6,59). Parliamo ovviamente della categoria SF 90 dove la triestina della Nuova Atletica Friuli sorprende settimana dopo settimana. Il vecchio Record del Peso (2 kg.) apparteneva ad Ottavina Pellegrini dell'Atl. Borgo a Buggiano (Pt) con 5,18 nel 2011 mentre quelli del Martello (2 kg.) e del Pentathlon Lanci erano già in suo possesso dall'anno scorso con rispettivamente 13,34 e 3.205 punti. Peccato che i Mondiali Master di Luglio a Tampere in Finlandia siano saltati !

Ma non c'è solo la Fozzer. Anche il padovano Giampaolo Munari, passato quest'anno dalla Tortellini Voltan Martellago (Ve) alla Master Trieste, sale sul gradino più alto del podio degli SM65 con 3.553 punti. Tra i suoi parziali spiccano l' 11,54 di Peso (5 kg.) ed il 38,02 di Giavellotto, specialità quest'ultima dove 15 giorni fa aveva vinto il Titolo Italiano. Bella vittoria anche per Rosanna Possagno di Villorba (Tv) tesserata per l'Atletica Aviano: 2.250 punti con un Martellone (5,450 kg.) da 8,43 ed un Martello (3 kg.) da 18,90. A Viterbo aveva addirittura vinto tutti e 4 i Titoli in palio.

Medaglia di Bronzo negli SM60 per il monfalconese della Master Trieste Lucio Buiatti con 2.609 punti. Naturalmente la sua specialità migliore è il Giavellotto (600 gg.) con 41,17 dove anche lui è il detentore del Titolo Nazionale Invernale.

Ultima citazione per Alessandro Alfè della Trieste Atletica, 6° negli SM45 con 2.505 punti.



