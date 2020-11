Fissate le Elezioni Regionali Fidal al 17 Gennaio

Scadenza presentazione candidature al 9 dicembre

10 Novembre 2020

Il Consiglio Regionale tenutosi Venerdì 6 novembre 2020 ha deliberato l’Indizione dell’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva relativa al quadriennio 2021-2024 per il giorno Domenica 17 gennaio 2021. L’Assemblea si terrà a Palmanova (Ud) presso il Teatro Comunale “Gustavo Modena” Via Dante 16 alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione. Si devono eleggere con votazione separata il Presidente Regionale, 8 Consiglieri Regionali ed il Revisore dei Conti. Hanno diritto al voto i Presidenti di tutte le Società affiliate alla FIDAL del Friuli Venezia Giulia per il 2021 che abbiano maturato un’anzianità di 12 mesi di affiliazione e che nell’anno 2020 abbiano svolto attività sportiva ufficiale della Federazione. Il Presidente di Società può delegare al voto un componente del Consiglio Direttivo della propria Società e può essere portatore di non più di 1 delega di un’altra Società come previsto dallo Statuto per le Regioni con un numero di aventi diritto al voto compresi tra i 50 ed i 100 come nella nostra fattispecie.

Le candidature redatte sui moduli allegati devono tassativamente essere depositate presso il Comitato Regionale entro le ore 12 del 9 dicembre 2020 (il 40° giorno antecedente la data delle Elezioni cadrebbe all’8 dicembre che però è festivo). Va da se che tutti i Candidati ed i Votanti devono essere regolarmente tesserati per il 2021.

Viene eletto Presidente Regionale il candidato che ha riportato almeno il 50% più 1 dei voti presenti. Nel caso che nessuno raggiunga detta maggioranza si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di un solo candidato, se non raggiunge il 50% più uno dei voti deve essere indetta un Assemblea Straordinaria entro i 90 giorni successivi.

Per l’elezione degli 8 Consiglieri Regionali si possono esprimere massimo 6 preferenze (3/4 dei membri eleggibili).

Entro i 15 giorni precedenti la data di svolgimento sarà trasmessa dal Presidente a tutte le Società aventi diritto al voto la Convocazione con l’ordine del giorno e con allegato il quadro dei voti a ciascuno spettanti.

Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla Commissione Elettorale operante presso il Comitato Regionale e composta da Franco De Mori (presidente), Giulia Isler e Roberto Rovere.



Guarda Autocerficazione Consiglieri Regionali: Autocertificazione Consiglieri Regionali



Guarda Autocerficazione Revisore Regionale: Autocertificazione Revisore Regionale



Guarda Autocerficazione Presidente Regionale: Autocertificazione Presidente Regionale