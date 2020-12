Elezioni Comitato Provinciale Gorizia

Dal Comitato Regionale della Fidal del Friuli-Venezia-Giulia



Si trasmette, in allegato, la convocazione dell’assemblea Provinciale Ordinaria elettiva, per la provincia di Gorizia, per il giorno 24 FEBBRAIO 2021 alle ore 19:00 in prima convocazione ed alle ore 20:00 in seconda convocazione, che avrà luogo nella sede CONI di GORIZIA Via XXIV Maggio 1, (sala convegni) con il seguente Ordine del Giorno:

17 Dicembre 2020

Relazione della Commissione Verifica Poteri;

Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

Elezione della Commissione di scrutinio;

Elezione del Presidente del Comitato Provinciale per il quadriennio 2021/2024;

Elezione dei Consiglieri Provinciali per il quadriennio 2021/2024.

Eventuali Candidature alle cariche elettive dovranno pervenire alla segreteria del comitato Provinciale entro e non oltre le ore 12 del 15 Gennaio 2021 redatte in conformità ai facsimili qui sotto riportati.Vengono inoltre allegati tutti i documenti relativi a tale assemblea e la lettera di convocazione del Presidente Provinciale della fidal, per la Provincia di Gorizia, Alberto Bartolini: