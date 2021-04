Dominio Etiope a Paluzza

Taye Damte Kuashu e Ayele Meseret Engidu sono i vincitori della 13a edizione della International Race Carnia "Mezza d'inverno" rispettivamente nella gara maschile ed in quella femminile. Entrambi etiopi ma tesserati in Italia con l'Atletica San Biagio Treviso, l'altr'anno era dei nostri con l'Atl.Buja, e con il GS Il Fiorino di Firenze. Il tempo di 1h11'34" ottenuto da Taye sui 21 km. e 097 metri della Mezza sono veramente notevoli viste le pessime condizioni meteo ed il dislivello di 480 mt. Secondo a quasi 2 minuti e mezzo il keniano dell'Atl.Saluzzo Sammy Kipngetich e terzo a quasi 3 minuti, primo dei regionali, Tiziano Moia di Venzone in forza alla Gemonatletica. Tra le donne al secondo posto Caterina Stenta sia pure con un ritardo di 12 minuti dalla dominatrice etiope. La Stenta è una trentaquattrenne triestina neo-tesserata in forza alla Trieste Atletica ed ha sicuramente fatto un’ottima figura precedendo Astrid Faganel SF35 della Jalmicco Corse ed il Capitano della Guardia di Finanza accasatasi a Brugnera Giulia Montagnin.

Andrea Di Centa, fratello della grande fondista di sci Manuela, Presidente della Aldo Moro Paluzza, Società organizzatrice, può essere soddisfatto: 103 Uomini e 34 Donne al traguardo in una Mezza di Corsa in Montagna sotto la pioggia non sono uno scherzo.



