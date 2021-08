Diventa Giudice

10 Agosto 2021

Dal Gruppo Regionale dei Giudici di Gara del Friuli-Venezia-Giulia

Il nostro mondo dell'Atletica Leggera, tra i campi indoor ed outdoor oltre ad i percorsi no stadia, è un settore in continua evoluzione e crescita, in termini di atleti, appassionati e manifestazioni.

L'atletica continua ad essere lo Sport per definizione: un hobby per qualcuno, una professione per altri, ma in ogni caso un'attività che Vi e Ci impegna con soddisfazione.