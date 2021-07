De Caro sui 300Hs a Palmanova

18 Luglio 2021Terza Prova dela Palmanova, dopo Majano e Tolmezzo, per l'organizzazione della locale Libertas di Stabile & Oblach. In programma gare poco praticate, ancorché comprese nei programmi ufficiali, come i 300 Hs ed i 2000 Cadetti. Ed è proprio dai 300 Hs Cadette che viene il miglior risultato condel Malignani che stimolata dalla presenza della forlivese Giada Donati (45"92) si porta molto vicino alla Top Ten Regionale con 45"98. Sempre nei 300 Hs bene anche il goriziano Riccardo Morena con 41"51. Alessandro Sturman , in assenza di Manfrini si impone nel Lungo con 5,80, solo 2 cm. meglio del ravennate Francesco Blasi . Interessanti i progressi nel Peso di Alberto Morassi della Lavarianese con 13,21.

Nei 2000 Cadette Giorgia Pase della Trieste Trasporti e Linda Minigutti della Libertas Friul Palmanova lottano sino all'ultimo metro e si impone la triestina con 7'06"23 contro 7'06"63. Due parole in più per Teresa Rossi che cade sull'ultimo ostacolo dei 300 Hs quando era avviata ad un gran tempo e con un ginocchio "sbucciato" dimostra grande carattere battendo la Virgilio nel Lungo 4,84 a 4,78.



Per quanto attiene ai Ragazzi buon 1'41"70 del tolmezzino Angelo Pittoni sui 600 e 10"40 sui 60 Hs per Caterina Guerra. Da citare ancora l' 1,39 di Elena Tomasin nell'Alto.



Veramente tanti gli Esordienti che hanno gareggiato sui 50 e nel vortex e ci assicurano un futuro. Di solito non ci occupiamo di questa categoria che ha solo valore promozionale ma questa volta facciamo un eccezione per Nicolas Francescut della Libertas Casarsa e per il suo 40,06 di vortex : veramente notevole!



Guarda Tutti i Risultati da Palmanova: 3^Prova Trofeo Modena