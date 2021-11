Cross Valsugana

07 Novembre 2021

Appena terminata la stagione in Pista e subito ripartono i Cross con nel mirino i Campionati Europei di Dublino (Irlanda) del 12 dicembre. Sono previste tre prove indicative per la formazione della squadra italiana : Cross della Valsugana a Levico Terme (Tn),Cross Valmusone ad Osimo (An) ed infine la Carsolina Cross sul carso triestino tra Trieste e Sgonico.

Molto bene i nostri nella prima prova di Levico. Ilaria Bruno dell'Atletica Brugnera, che è Campionessa Italiana in carica, vince sui 4 km delle Under 20 ipotecando un posto per la trasferta irlandese.

Masha Costa, anche lui dell'Atletica Brugnera, è secondo degli Junior, sui 6 km. previsti, dietro al lecchese Maggi, nonostante sia uno specialista degli 800 e dei 1500. Nei 10 km. degli Assoluti il duo della Trieste Atletica composto da Samuele Della Pietra, che è una Promessa, e Tobia Beltrame fa un'ottima figura piazzandosi rispettivamente al 6° ed 9° posto. Ma siamo appena all'inizio dell'iter che ci porterà ai Campionati Europei.



