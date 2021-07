Costa a Trento

21 Luglio 2021, junior dell'Atletica Brugnera, nato in Etiopia, residente a Portogruaro e cresciuto nella Libertas Sanvitese, si avvicina sempre più ad una convocazione per i Mondiali Under 20 di Nairobi in Kenya. Al Meeting di Brugnera una decina di giorni fa aveva corso gli 800 in 1'49"31 ed ora a Trento ha realizzato un ottimo 8'25"90 sui 3000 che la dice lunga sulle sue attuali condizioni di forma nonostante sia stato costretto a due mesi di sosta in primavera. Ora l'Atletica Brugnera di Ezio Rover "rischia" di avere due mezzofondisti junior ai Mondiali : Caiani e Costa. Scusate se è poco!