Corri Trieste

25 Maggio 2021

Vittoria azzurra alla 18esima edizione della Corri Trieste. Nella gara femminile si aggiudica il successo Giovanna Epis con il tempo di 33:00 che vale il record personale sui 10 chilometri, migliorato di sedici secondi. Un bel segnale per la 32enne veneziana dei Carabinieri, nel cammino di preparazione alla maratona olimpica dei Giochi di Tokyo.

“Sono contenta per questo test riuscito - commenta - che è andato anche meglio del previsto. Ho infatti deciso di gareggiare pur essendo ancora carica dopo il raduno di Tirrenia, dove ho lavorato bene. E ho cercato di impostare una gara in progressione, con ognuno dei tre giri del percorso meglio dell’altro”. Nettamente staccate la vincitrice dell’ultime edizione Teresa Montrone (Alteratletica Locorotondo, 37:10) e Chiara Pianeta (Team Km Sport, 37:13).

Al maschile è invece il burundese Olivier Irabaruta (Us Quercia Trentingrana) a prevalere in 29:12 ma si mette in evidenza anche il piemontese Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto), alle sue spalle con 29:22 e quindi a soli dieci secondi di ritardo. Terzo gradino del podio per Marco Giudici (Sport Project Vco, 29:45). A concludere la gara organizzata dalla Promorun, che ha interessato tutta la zona riqualificata del Porto Vecchio, sono stati in 279.



Guarda Tutti i Risultati da Trieste: 18^Corri Trieste