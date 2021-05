Cinca Record Italiano

Campionato Regionale Master a Trieste

16 Maggio 2021(In Copertina Elena Cinca e Giampaolo Munari)

Rivoluzionato quest'anno, in tempi di Covid, il CdS Master. La classifica, che prevede 13 punteggi in 13 gare diverse delle 17 in programma, non viene redatta in un unica Prova Regionale ma i punteggi possono essere ottenuti in qualsiasi altra manifestazione tra il 17/4 ed il 6/6. Il Campionato Regionale Individuale Master organizzato a Trieste dall'Atletica Master Trieste di Alberto Mazzi non è quindi esaustivo ai fini della classifica di Società che sarà ufficializzata solo dopo il 6 giugno.

Le gare dei Master hanno la particolarità che non vince chi fa il miglior tempo o la miglior misura ma chi realizza il punteggio maggiore in base alle tabelle delle varie categorie ed i più anziani sono favoriti.

Il miglior punteggio in assoluto, 1.063 punti, è stato ottenuto da Elena Cinca marciatrice 51enne di Staranzano in forza all' Atletica Brugnera che ha addirittura stabilito il Primato Italiano dei 3000 Marcia SF50 con 16'26"16 demolendo il precedente Record della cuneese Adriana Paraninfo, 16'39"31 del 30 settembre 2017. La Cinca è ormai abituata alle grandi imprese avendo vinto nella sua carriera innumerevoli Titoli Mondiali, Europei ed Italiani.

Il migliore degli Uomini è risultato il padovano SM65 della Master Trieste Giampaolo Munari con il suo 11,42 di Peso pari a 951 punti che fa il paio con un 35,48 di Martello (864). Questo insegnante di Educazione Fisica in pensione, che sembra un giovanotto, è appena arrivato in Regione dopo 9 anni alla Tortellini Voltan Martellago (Ve) e ci sta già dando delle belle soddisfazioni.

Altro "mito" dei Master Fabio Ruzzier passato anche lui alla Atl. Master Trieste, pluricampione mondiale ed ancora capace a 68 anni di marciare i 3000 in 17'15"30 (937 punti) precedendo il friulano SM70 della Nuova Atletica Friuli Franco Lovo accreditato di 18'20"00.

Per Ruzzier si trattava della 800^gara ufficiale : niente male!

Oltre i 900 punti (911) anche Gianni Petrussa nel Natisone Cividale per il suo 2'12"67 sugli 800 con cui si aggiudica la speciale Targa messa in Palio dalla famiglia Degli Innocenti in memoria di Giorgio, per tutti "Gandhi", talentuoso mezzofondista scomparso qualche anno fa ed innamorato degli 800 al punto da chiamare il figlio Sebastian come il Campione Olimpico e Primatista Mondiale Coe, attuale Presidente della World Athletics. 903 punti per Lucio Buiatti monfalconese SM60 rientrato in Regione sotto i colori della Master Trieste e vincitore del giavellotto con 43,17

Al Femminile ritorno di Giusy Sangermano della Ad Maiora Trieste, sui 200 SF75 con 18"24 (915), buon 31"04 (912) sui 200 Hs della SF40 Serena Caravelli della Atl.Brugnera e 31"31 di Piera Marchiò Lunet SF55 della Trieste Atetica sui 200 (911).

Anche se non hanno raggiunto i 900 punti, in quanto appartenenti alle categorie dei più giovani, meritano una citazione l'1,63 di Alto ad opera di Giorgio Badin, il 23"57 sui 200 di Ivano Nicoletti, i 1500 femminili con la Bagatin a 5'06"26, i 3000 femminili con la Schillani a 10'41"03 e Saponaro con 15'25"42 nella Marcia.

Per quanto concerne le Staffette riscontriamo un 48"14 nella 4 x 100 maschile della Master Trieste (Badin,Nicoletti,Salvador, Menotti) mentre al femminile è sfortunata la Trieste Atletica con la Capitanio che si infortuna a pochi metri dal traguardo. Anche la Master Trieste nella 4x 400 e costretta a sostituire all'ultimo momento Roberti, suo uomo di punta, infortunatosi nel riscaldamento, e deve rinunciare all'annunciato tentativo di Record Italiano degli SM60.

Salutiamo la Società nuova di zecca Ad Maiora di Trieste la cui Presidentessa Stefania Rustici (SF50) ha piazzato un bel 35,86 di Martello. Ora le Società targate FVG sono 96 e dalle notizie che abbiamo sono destinate a crescere.