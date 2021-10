Campionato Regionale 10Km

11 Ottobre 2021

Matteo Fantin e Giulia Montagnin, entrambe dell'Atletica Brugnera, si laureano a Porcia Campioni Regionali della 10 km. di Corsa su Strada. Fantin di Azzano Decimo precede al traguardo in 32'46" Nicola D'Andrea della Moro Paluzza e la Promessa dell'Atletica Brugnera Teketel Martinuzzi. Prosegue nelle Donne il buon momento della Montagnin che dopo aver vinto il Campionato della 5 km. ed essere arrivata 2^dietro all'etiope Ayele nella Maratonina dei Borghi in 1h21'40", si fregia ora di un altro titolo regionale nella 10 Km. con 37'23" precedendo Glenda Basei e la junior Giulia Pessot : tripletta dell'Atletica Brugnera! Da citare l'ormai cinquantenne triestina in forza da molti anni all'Atletica Brugnera Valentina Bonanni, che è stata la migliore delle Master, e tra gli Uomini Mattia Rizzo SM35 dell'Atletica Leone San Marco e Giovanni Iommi SM45 della Livenza Sacile.

Mentre la Pista ha quasi chiuso la stagione, la Strada prevede ancora degli appuntamenti importanti come la Corsa dei Castelli a Trieste il 17 prossimo, la Mytho Marathon, Campionato Regionale di Maratona, il 31 ottobre a Cividale e la Mezza di Palmanova il 28 novembre valida come Campionato Regionale Master, solo per citare le Gare Nazionali. L'Atletica non si ferma mai ! Persino nell'ultimo giorno dell'anno si gareggia a Udine nella Corsa dell'Angelo.



Guarda Tutti i Risultati da Porcia: 8°Giro Podistico Città di Porcia - Campionato Regionale 10Km su strada