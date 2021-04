Campionato C.i.M. Triveneto e Regionale

18 Aprile 2021I Campionati Regionali di Corsa in Montagna di Tramonti di Sotto per l'organizzazione dell'Atletica San Martino avevano quest' Anno una valenza più ampia. Infatti la Manifestazione era valida come Campionato Triveneto e soprattutto fungeva dada disputarsi sullo stesso campo gara tra il 27 ed il 30 di maggio. E' di poche ore fa la notizia dello spostamento a metà settembre ma nulla toglie al test che è riuscito pienamente e con soddisfazione di tutti con in testa il Presidente dell' EMA (European Master Athletics) il tedesco Kurt Kaschke nostro gradito ospite.Ben 541 gli Atleti presenti a contendersi i titoli in palio. La gara maschile ha visto la vittoria di un sempre più convincente Tiziano Moia di Venzone sul compagno di squadra della Gemonatletica Giulio Simonetti di Moggio Udinese. Terzo Michael Galassi di Amaro passato quest'anno dalla Timaucleulis alla Moro Paluzza. Tra le Donne vittoria per distacco di Caterina Bellina di Chiusaforte in forza alla Moro Paluzza sulla altoatesina Claudia Sieder della Laufclub Pustertal e sulla bellunese Sara Mazzucco , prima delle Promesse.Nelle Allieve si impone Elisa Gortan della Moro Paluzza mentre negli Allievi il bellunese Giovanni Sani precede Yahya El Maazouzi della Atletica Dolomiti Friulane. Infine i Cadetti con le vittorie di Giovanni Zulian del CSI Vicenza e di Licia Ferrari della Valchiese (Tn).