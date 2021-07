Campionati Europei Under 23

Cinque Atleti targati FVG convocati per i Campionati Europei Under 23.

02 Luglio 2021(In Copertina Lorenzo Modugno, Giorgia Bellinazzi, Simone Biasutti, Aurora Berton ed Enrico Saccomano)Cinque nostri Atleti sono stati convocati per i, Promesse nell'accezione Italiana, in programma a Tallin , capitale dell'Estonia, nei Paesi Baltici, tra l' 8 e l' 11 luglio prossimi.

Simone BIASUTTI della Trieste Atletica nel Salto Triplo. Nato sotto le cure di Claudio Loganes ed attualmente seguito dal grande triplista del recente passato Fabrizio Donato presso il Centro delle Fiamme Gialle a Castel Porziano dove si trova in raduno permanente. Ha un personale di 16,51 realizzato a Pescara il 23 maggio di quest'anno ed al coperto vanta 16,35 fatto ad Ancona il 7 febbraio : entrambi Record Regionali Assoluti e Promesse. Nel Lungo ha un 7,36 dell'anno scorso e nell'Alto, sua specialità di origine, un 2,15 del 2019. Detiene anche il Record Regionale Junior: 15,70 saltati due volte nel 2018.Presente in Nazionale Junior ai Mondiali di Tampere in Finlandia nel 2018

Enrico SACCOMANO dell'Atletica Malignani Libertas Udine nel Lancio del Disco. Proviene dalla Lavarianese ed attualmente è allenato da Adriano Coos. Ha un PRIMATO Personale di 57,75 ed è Campione Italiano Promesse in carica. E' anche Primatista Regionale Juniores del Disco da 2 (56,90 nel 2020) e del Disco da 1,75 (61,75 sempre nel 2020) ed Allievi con l'attrezzo da 1,5 con 60.02 nel 2018. Sempre nel 2018 ha partecipato alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, in Argentina ed ai Campionati Europei Allievi di Gyor in Ungheria. Quest'anno ha anche lanciato il Peso a 15,83.

Lorenzo MODUGNO della Polisportiva Triveneto Trieste nel Decathlon. Ha appena conquistato il Titolo Italiano Promesse a Fabriano e due settimane dopo quello Assoluto a Rovereto.

Detiene il Record Regionale Promesse con 7.303 punti (a 283 punti dal Record Assoluto di Casarsa) e quello Junior con 7.123 (attrezzi ed ostacoli Junior). Ha già partecipato ai Campionati Europei Junior a Boras in Svezia. I suoi punti di forza sono l'Asta, l'Alto ed i Lanci e se la cava più che bene sui 1500. I punti deboli risiedono nella velocità e negli ostacoli dove sta però migliorando sensibilmente.

Giorgia BELLINAZZI dell'Atletica Brugnera nel 100 e nella 4 x 100. Vive a Portogruaro (Ve) ma è cresciuta nella Libertas Sanvitese per poi passare all'Atletica Brugnera sempre sotto le cure di Andrea Fogliato. L' 11 giugno scorso ai Campionati Italiani Promesse di Grosseto ha eguagliato il datatissimo Record Regionale Assoluto di Giada Gallina (11"56 del 1991) mentre nei 200 ha corso in 23"68 che ha resistito come Record Regionale Assoluto per sole 2 settimane. In Nazionale Junior Indoor sui 200 e nella 4 x 100 nel 2019.

Aurora BERTON della Libertas Friul Palmanova nei 200 e nella 4 x 100. Ha una lunga carriera alle spalle tant'è vero che detiene nei 200 il Record Regionale Assoluto e Promesse con 23"57, quello Allieve con 24"27 e quello Cadette con 25"39. Nel 2018 era in Nazionale Junior ai Mondiali di Tampere in Finlandia e faceva parte ai Campionati del Mediterraneo della staffetta Azzurra che ha stabilito il Record Italiano Junior della 4 x 100. Dall'anno scorso è allenata da Lucia Pierobon. Campionessa Italiana Promesse in carica. Sui 100 vanta 11"59.

Sarà della partita nella 4 x 100 anche Fabrizio CEGLIE tesserato per l' Assindustria Padova ma che è di Cervignano (Ud), è cresciuto nella Libertas Friul Palmanova ed ha un PB di 10"48.



