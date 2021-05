Caiani Re delle Siepi a Pordenone

Crescono Fina, Stanissa e le Staffette

09 Maggio 2021(In Copertina Cesare Caiani), diciottenne di Sacile in forza all' Atl. Brugnera, non finisce di stupire, non solo per i tempi ma anche per la facilità di corsa e per la determinazione. Sabato a Pordenone ha battuto dopo 43 anni lo storico Record Regionale Junior dei 3000 siepi di Maurizio Baldan (9'05"4 a Udine il 19 luglio 1978) correndo in 9'04"50 e precedendo l'ex compagno di squadra Paolo Molmenti , passato quest' anno alla categoria Promesse ed alla Biotekna Marcon, che a sua volta si è migliorato con 9'07"44. Caiani l'anno scorso aveva vinto i Campionati Italiani Allievi sui 2000 siepi e quest'inverno era stato d'Argento ai Nazionali Junior di Cross.In ripresa anche Michele Fina nel giavellotto con 67,89 dove Giacomo Medeossi si conferma oltre i 60 m. (60,88).Brugnera schiera due staffette 4 x 100 entrambe forti (quanta grazia!) che vanno ad occupare i primi due posti. La prima composta da Bozza Martorel ferma i cronometri su 42"21 e la seconda con Solida Olivieri chiude in 42"31. Un misto tra le due dovrebbe portare ad almeno 41"50. Nella 4 x 400 il Natisone Cividale con E.Brugnizza Visintini si impone a sorpresa su Brugnera in 3'24"94 contro 3'25"55 ed entra al 16°posto della Top 20 Assoluta.Buona notizia il rientro del bellunese di Brugnera Enrico Riccobon che vince gli 800 in 1'51"96 precedendo nettamente la promessa Fedrigo (1'57"80) e lo junior Starec (1'57"83).

Nel martello gli junior Vattolo e Feruglio lanciano con l'attrezzo da 7,260 e si migliorano entrambi con rispettivamente 56,59 e 55,20 mentre l'Allievo Tavano è sempre molto competitivo con 63,20.



Ultime citazioni per Marco Miceli sui 200 (22"36) e per gli Allievi Giovanni Sordi, 15,81 di Peso (5), e Claudio Pugnetti, 54,93 di giavellotto (700).



E passiamo alle Donne con Giada Stanissa che aiutata da Beatrice Dijust scende a 2'11"20 sugli 800, ma vanta un 2'08"05 di due anni fa, davanti alla stessa Dijust (2'13"39), alla Menegale (2'15"79) ed ad una sorprendente debuttante sulla distanza Francesca Menotti (2'15"88). Bello il Martello con Giorgia Barbazza che batte dopo tanto tempo Isabella Martinis di soli 3 cm. : 51,34 a 51,31.



Doppietta del Cus Trieste nei 100 Hs Allieve con la Girardi a 14"36 e la Fanzella 14"85. Giada Cabai, Allieva al primo anno, lancia con il Peso da 4 kg. delle "grandi" e vince con 11,94. Nel Martello Allieve la Lazzarato si riempie di nulli e termina con 49,42 ma la Dentesani supera per la prima volta i 40 (41,15). Il giavellotto va alla veneta dei Carabinieri Paola Padovan con 45,71 mentre l' Allieva Alisa Cesaria, passata sotto le cure di Franco Casarsa, allunga fino a 41,15 entrando tra le prime 5 di sempre.



Infine la Staffetta 4 x 100 con Brugnera nei piani alti a 46"97, un decimo peggio dell'anno scorso con la medesima formazione (Zanchetta, Foltran, Bellinazzi e Carmassi). Interessante la Triveneto Trieste che con 3 Allieve (Grio, Cergolj e Missori) ed una junior (Longo) scende a 48"63 ed entra nella Top 10 All Time. Sostanziosi miglioramenti anche per l'Atletica 2000 Codroipo che passa dal 50"00 di Remanzacco a 49"14.



Guarda Tutti i Risultati da Pordenone: Meeting di Interesse Nazionale